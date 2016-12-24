В Ромодановском районе в минувшем году отремонтировали детскую школу искусств

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В рамках национального проекта «Культура» в п. Ромоданово был осуществлен капитальный ремонт детской школы искусств.
Фронт работ строительной компании включал внешнюю и внутреннюю отделку здания, полностью обновлен фасад и кровля. Также работы проводились и в филиале школы искусств, который располагается в жилом микрорайоне Сахарного завода. После ремонта в здании филиала, площадь которого 246 кв. м. появилось 7 новых классов, актовый зал, и санузлы. В преддверии Нового года состоялось торжественное открытие учреждения с праздничным концертом.
«Школа после ремонта приобрела современный облик. Для наших детей это стимул к новым достижениям, новым высотам в получении знаний. Мы стараемся предоставить всё самое лучшее детям, чтобы они обучались в комфортных условиях», - отметила заведующая отделом культуры администрации района Л.Н. Рудакова.
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