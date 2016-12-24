В Кадошкинском районе проходят выездные профилактические обследования

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Кадошкинского района проходят выездные профилактические обследования.
Раньше, чтобы пройти необходимое после 40 лет рентгенологическое исследование молочных желез, женщинам, проживающим на территории района, нужно было ехать в г. Ковылкино. Сейчас жительницы проходят маммографию, не выезжая из своих населенных пунктов. Пациентки проходят обследование молочных желез благодаря мобильному цифровому комплексу, который оборудован цифровым маммографом последнего поколения.
График выездов формируют по запросу Кадошкинского поликлинического отделения. В день по записи обследуются до 15 женщин. Кроме того, выездная маммография обследует женщин прямо на предприятиях.
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