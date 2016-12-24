«Точка роста» открывает новые возможности для детей и педагогов Чамзинского лицея

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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе Лицея №1 в Чамзинке функционирует Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Благодаря центру образования у преподавателей Лицея есть возможность всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности, а школьники могут успешно осваивать учебные предметы — химию, биологию, физику, программы дополнительного образования.
Команда педагогов учреждения стала участником программы благотворительного фонда «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала и обучилась по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды».
Программа нацелена на развитие личностного потенциала детей и помогает современному ребенку ставить цели в жизни и достигать их, делать осознанный выбор, формировать свою траекторию обучения и развития, быть готовым к изменениям и преодолению трудных жизненных ситуаций, быть ответственным за свою жизнь, эффективно управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с социальным окружением.
В результате обучения управленческая команда МБОУ «Лицей №1» разработала свою концепцию создания личностно-развивающей образовательной среды, и в январе 2022 года состоится презентация готового проекта в образовательном учреждении.
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