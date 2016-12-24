Что сделают в этом году в Рузаевском районе по линии национальных проектов?

Стратегический подход в управлении
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Рузаевке будут отремонтированы две дворовые территории: бульвар Горшкова, 3 и ул. Петрова, 38. Работы должны быть завершены ко Дню города – 12 июня.
Также в новом году преобразится территория велодрома. Реализация проекта «СТАРТ-парк» позволит обустроить здесь две локации – тихого отдыха и зону активностей. В Красном Сельце будет благоустроена центральная площадь, где планируется посадить рябиновую аллею в честь агрономов Волгиных, установить арт-объект в виде яблока, символизирующий главное достояние села. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. В марте состоятся торги по определению подрядных организаций.
По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Рузаевке на ул. Карла Маркса построят два дома – 64-квартирный и 70-квартирный.
В этом году стартует реализация федеральной программы капитального ремонта школ. В Рузаевке отремонтируют школу №5. На 15 января назначено объявление конкурса.
В рамках национального проекта «Культура» будет отремонтирован Приреченский клуб.
По нацпроекту «Экология» начнется рекультивация несанкционированной свалки в Рузаевке. Проектно-сметная документация готова, пройдена экологическая экспертиза. Технические работы рассчитаны на два года с переходом на последующие для завершения биологических процессов.
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Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
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