В ушедшем году в Мордовии восстановлено 2497 гектаров леса

В прошедшем 2021 году Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ зафиксировано перевыполнение показателей, обозначенных в федеральном проекте «Сохранение лесов». Например, отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 82,2% (план 64,3%).

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой составило 50%, это в соответствии с требуемыми параметрами. Специализированные учреждения органов государственной власти оснащены лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 98% (план 87%). Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на 1,944 т. (план 1,14 т.).

В 2021 году Минлесхозом Мордовии приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника и оборудование: автомобили, установка высокого давления, пожарная емкость закрытого типа, мотопомпа, воздуходувка, напорные пожарные рукава, трактор, культиватор, меч «Колесова».