Кочкуровская поликлиника в рамках нацпроекта получила новое оборудование

В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году для Кочкуровской поликлиники было закуплено новое необходимое оборудование.

Для своевременного выявления сердечно-сосудистых заболеваний и снижения смертности приобретены аппарат суточного мониторирования артериального давления, холтеровского мониторирования сердечного ритма и 12-канальный электрокардиограф.

Аппараты для исследования функций внешнего дыхания (спирометры) позволят более качественно проводить углубленную диспансеризацию пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и выявления у них заболеваний органов дыхания.

Для проведения диспансеризации женщин и выявления у них онкологических заболеваний на ранних стадиях закуплено гинекологическое кресло с осветительной лампой, кольпоскоп.

Фетальный монитор позволит осуществлять контроль, анализ и визуализацию показателей сердцебиения и подвижности плода, а также тонуса матки беременной женщины. Он помогает оперативно выявлять отклонения в состоянии матери и ребенка в период беременности.

Новый смотровой цистоскоп позволяет проводить диагностику заболеваний мочевыводящих путей. Также закуплены электроэнцефалограф (используется для диагностики заболеваний головного мозга) и стерилизаторы для инструментов.

В рамках программы в поликлинику приобретен дополнительный автотранспорт – автомобиль «Лада-Гранта», который используется для выезда врачебно-сестринских бригад к пациентам. Это очень важно для доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

Значимым событием для медицинских работников и населения Кочкуровского района стало выделение 25 млн рублей на капитальный ремонт здания районной поликлиники в рамках региональной Программы модернизации первичного звена здравоохранения РМ на 2022 год. Ремонт поликлиники, оснащение ее современным оборудованием и транспортом позволит улучшить доступность и качество оказания помощи населению района.