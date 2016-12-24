Ученики Ардатовского района ездят на занятия на новых школьных автобусах

В рамках национального проекта «Образование» автопарк Ардатовской и Тургеневской школ пополнился автобусами. Новый транспорт помог школам решить проблему с доставкой детей, которые живут на отдаленных улицах.

«Для нас – это очень большой подарок, – говорит директор Ардатовской СОШ Константин Кочетков. – Все, что мы имели – это не новый УАЗик, который получали в рамках программы «Доступная среда». Пешеходная зона до района составляет порядка 3 км и можно представить, сколько времени детям приходилось тратить на путь до школы».

В Тургеневе прежний школьный автобус не эксплуатировался из-за технических неисправностей. «Каждый день в школу из Четвертакова добираются примерно 20 человек. С новым автобусом решилась проблема не только школьного маршрута, но и с поездками на соревнования, олимпиады, экзамены», – отмечает директор школы Сергей Дубровин

Кроме того в рамках нацпроекта «Здравоохранение» новый автотранспорт поступил в Ардатовскую районную больницу.