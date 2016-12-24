В январе Росреестр Мордовии проведет горячие линии по вопросам регистрации недвижимости

Оперативный штаб
Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
14 января на вопросы исправления технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости ответят начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8 (8342) 47-04-02 и ее заместители – Макарова Светлана Ивановна по номеру 8(8342) 24-68-15, Трофимова Марина Александровна по номеру 8 (8342) 47-35-26.
20 января на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19.
26 января на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлёва Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18.
Все горячие линии пройдут с 9 до 12 часов.
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Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
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