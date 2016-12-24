В январе Росреестр Мордовии проведет горячие линии по вопросам регистрации недвижимости

14 января на вопросы исправления технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости ответят начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8 (8342) 47-04-02 и ее заместители – Макарова Светлана Ивановна по номеру 8(8342) 24-68-15, Трофимова Марина Александровна по номеру 8 (8342) 47-35-26.

20 января на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19.

26 января на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлёва Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18.

Все горячие линии пройдут с 9 до 12 часов.