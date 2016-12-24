Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют республиканские органы соцзащиты и Роструд на основании 9 тысяч 305 выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

- неработающим гражданам, имеющим детей;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации;

- реабилитированным лицам;

- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно здесь или на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в республике проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра ПФР на территории Республики Мордовия — 8 800 600 03 28, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).