В Рузаевском районе в 2021 году отремонтировано 17 дорог

Десятки миллионов ущерба
Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
В Рузаевском районе за год привели в нормативное состояние 17 автомобильных дорог на общую сумму более 160 млн рублей. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделялось реконструкции дорог в городе и сельских поселениях.
Одной из первых в 2021 году была обновлена дорога в Сузгарье на улице Октябрьская протяженностью 1260 метров. Также были получены дополнительные средства на ремонт дорог по улицам Северная, Ухтомского (от ул. К. Маркса до ул. Агейченко), Беднодемьяновская (от ул. Ленина до ул. Ухтомского), Агейченко (от ул. Ухтомского до ул. Интернациональной), Горького – проезд к дому №60, по ул. 40 лет Победы (в Татарской Пишле), Чичаева, Революции 1905 года, где расположены гимназия №1, бассейн «Нептун», Центр культуры им. А.В. Ухтомского.
По улицам Садовая в Красном Сельце, улице Юрасова, бульвару Горшкова, улице Л. Толстого и переулку Фабричный обновили дорожное полотно, тротуары, сделали освещение, разметку, пешеходные переходы и укрепление обочин.
В микрорайоне Химмаш появилось новое общественное пространство – аллея Машиностроителей, отремонтировано дорожное покрытие на улицах Менделеева и Тухачевского. Новое полотно уложено от ул. Ленина до ул. Зеленой, обновлен тротуар.
В 2022 году по нацпроекту будут отремонтированы дороги в Рузаевке – ул. Луначарского (от ул. Маяковского до ул. Ленина) и ул. Маяковского (от ул. Луначарского до ул. Карла Маркса). В Тат-Пишле - ул. Овражная и в Арх-Голицыне – ул. Луначарского.
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Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
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