Артём Здунов исполнил новогоднее желание Люды Бормотиной из Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 28 декабря приехал с подарком в семью Бормотиных из Саранска. Новогоднее желание загадала 12-летняя Люда, помочь его осуществить помогла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Напомним, что ее основоположником в 2018 году стал Президент России Владимир Путин.



Глава Мордовии привёз девочке ноутбук, теперь она сможет без проблем заниматься дистанционно. У Люды врожденное заболевание, из-за которого она передвигается на инвалидной коляске.



Семья Бормотиных дружная, все помогают друг другу. Старший сын Роман работает в саранском филиале НИИ технической физики и автоматизации, двойняшки Люба и Вова учатся в 5 классе. Вова любит физкультуру и футбол, Люда – русский язык и стихи, у нее много грамот за победы в конкурсах чтецов, а почерк – на зависть всем. Да и в портфелях дети приносят одни пятерки и четверки. Только Вова ходит в школу каждый день, а Люда – лишь на отдельные предметы, учителя приходят к девочке на дом.



За чашкой чая поговорили и об учебе, и о вопросах реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители рассказали, что проводят реабилитацию собственными силами. Глава семейства Сергей Николаевич оборудовал в квартире турник, поставил тренажер. В республике нет государственного реабилитационного центра, это большая проблема. По всем обозначенным сложным вопросам Глава Мордовии пообещал найти решение.