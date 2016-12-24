Артём Здунов исполнил новогоднее желание Люды Бормотиной из Саранска

«Гастроль иллюзиониста»
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей
Глава Мордовии Артём Здунов 28 декабря приехал с подарком в семью Бормотиных из Саранска. Новогоднее желание загадала 12-летняя Люда, помочь его осуществить помогла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Напомним, что ее основоположником в 2018 году стал Президент России Владимир Путин.
Глава Мордовии привёз девочке ноутбук, теперь она сможет без проблем заниматься дистанционно. У Люды врожденное заболевание, из-за которого она передвигается на инвалидной коляске.
Семья Бормотиных дружная, все помогают друг другу. Старший сын Роман работает в саранском филиале НИИ технической физики и автоматизации, двойняшки Люба и Вова учатся в 5 классе. Вова любит физкультуру и футбол, Люда – русский язык и стихи, у нее много грамот за победы в конкурсах чтецов, а почерк – на зависть всем. Да и в портфелях дети приносят одни пятерки и четверки. Только Вова ходит в школу каждый день, а Люда – лишь на отдельные предметы, учителя приходят к девочке на дом.
За чашкой чая поговорили и об учебе, и о вопросах реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители рассказали, что проводят реабилитацию собственными силами. Глава семейства Сергей Николаевич оборудовал в квартире турник, поставил тренажер. В республике нет государственного реабилитационного центра, это большая проблема. По всем обозначенным сложным вопросам Глава Мордовии пообещал найти решение.
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Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей
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