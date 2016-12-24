Вице-премьер Галина Лотванова исполнила новогоднее желание десятилетнего Димы Камодина из Саранска

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова исполнила новогоднее желание десятилетнего Димы Камодина из Саранска, который мечтал побывать в роли пожарного. Участвуя в акции «Елка желаний», Галина Алексеевна сняла с ветки шарик с желанием ребенка.

Дима Камодин имеет особенности здоровья, но это никак не мешает ему радоваться жизни и проявлять огромный интерес к сложной и опасной работе пожарных. У Димы даже есть своя форма и каска! Он может нарисовать все виды пожарных машин, и мечтает когда-нибудь поздороваться за руку с настоящим пожарным.

В жизни нет ничего невозможного, и вот 10-летний мальчик уже за рулем не игрушечной, а самой настоящей пожарной машины. Окунуться в мир огнеборцев ему помогли в пожарно-спасательной части №5. Дима осмотрел все машины, стоящие на вооружении, посмотрел, как работает диспетчерская служба, увидел, как сотрудники МЧС России выезжают на пожар и даже прокатился за рулём квадроцикла!

И, конечно же, в преддверии Нового года мальчика не мог остаться без тематических подарков! Диме вручили кепку и футболку МЧС России, и торт, на котором были изображены пожарные.