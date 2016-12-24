Участники кадрового проекта «Моя Мордовия» провели благотворительную акцию для воспитанников интерната

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В среду, 15 декабря, участники кадрового проекта «Моя Мордовия» посетили Потьминский психоневрологический интернат и провели благотворительную акцию для юных воспитанников.
Провести акцию предложил финалист конкурса «Моя Мордовия» и предприниматель Артур Китаев. Участники проекта за несколько дней собрали сто тысяч рублей. Затем в ходе беседы с руководством интерната были определены необходимые для воспитанников вещи. Среди них — средства для реабилитации, пижамы, канцелярские товары. И, конечно же, новогодние подарки.
Стоит отметить, что к благотворительной акции также присоединись некоммерческая организация «Дорога добрых дел» и студенты-волонтеры из МГУ им. Н.П. Огарева и Российской правовой академии. Они устроили для детей праздничное представление со сказочными героями.
Воспитанники интерната специально для гостей выучили стихи и песни. А также с удовольствием принимали участие в костюмированном представлении. В финале детям подарили сладкие подарки.
Мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарных норм.
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Александр Сайгачев покинул пост главы Рузаевского района. В статусе врио территорией будет руководить Александр Юткин из Саранска
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