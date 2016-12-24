В Ромодановском районе в рамках нацпроекта ремонтируют дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ромодановском районе за последние три года привели в нормативное состояние более 19 км дорог. При этом удалось охватить участки, требующие комплексных решений при ремонте.

В 2019 г. проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ромоданово - Красный Узел - Липки, протяженностью более 8 км.

В 2020 г. отремонтирована дорога Пятина - Белозерье – 5,15 км.

В этом году привели в порядок участок дорожного полотна протяжённостью 6,54 км автодороги Ромоданово - Красный Узел - Липки. Помимо ремонта проезжей части рабочие приводят в порядок тротуары и выполняют благоустройство придорожной территории.

При производстве работ использовались самые современные технологии, которые ранее на ромодановских дорогах не применялись. Это сложнейший многокомпонентный процесс со спилом специальной фрезерной машиной старого слоя асфальта, измельчением его и укладкой на подготовленное должным образом основание обочины.