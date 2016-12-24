Артём Здунов: «Мы должны воспитывать молодое поколение на основе традиционных нравственных ценностей»

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Глава Мордовии Артём Здунов 14 декабря в режиме видеосвязи провел совещание по вопросам совершенствования системы работы по духовно-нравственному воспитанию в образовательной деятельности.
Руководитель республики подчеркнул: настоящее и будущее российского общества и государства определяются бережным сохранением и развитием его духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций всех народов страны.
«Мы должны воспитывать молодое поколение на основе традиционных нравственных ценностей, - сказал Артём Здунов. - Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования, поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника».
Будущее подрастающего поколения и молодежи во многом зависит от совокупности усилий государственных институтов, религиозных и общественных организаций, семьи. В Мордовии исторически сложился большой опыт добрососедских отношений между представителями различных народов, конфессий, культур.
Как доложила и.о. Министра образования республики Елена Солдатова, в Мордовии реализуется программа по духовно - нравственному воспитанию детей и молодежи, принятая в 2015 году. С 2012 года в учебный план всех школ республики введен комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». Опыт реализации программ духовно-нравственного воспитания прослеживается в республике от детского сада до высших учебных заведений.
«В этом учебном году 6 школ республики были определены в качестве пилотных по реализации духовно-нравственного направления: это Ичалковская СОШ, Темниковская СОШ имени Героя Советского Союза А. И. Семикова, Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2 Чамзинского района, Дракинская средняя общеобразовательная школа Торбеевского района, школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 г.Саранска, Тат-Пишленская СОШ Рузаевского района», - рассказала Елена Солдатова.
Создана региональная рабочая группа по организационно-методическому сопровождению пилотных школ, за всеми школами закреплены кураторы из числа специалистов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру».
В обсуждении вопросов развития этого направления приняли участие митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, муфтий Центрального духовного управления мусульман Республики Мордовия Фагим Шафиев, руководители МГУ имени Н.П. Огарева и МГПУ имени М.Е. Евсевьева, директора пилотных школ. Опытом работы поделился руководитель школы № 30 г. Саранска Вячеслав Жаров.
«В 2011 году в нашей школе было открыто 15 первых казачьих кадетских классов, сейчас у нас их 28 – в них обучаются 800 детей, - отметил он. – Наша школа является самым большим образовательным учреждением не только в республике, но и в Приволжском федеральном округе. В этом учебном году состоится первый выпуск ребят, которые прошли полный курс кадетского казачьего воспитания. Мы видим, что духовно-нравственный компонент в образовательном процессе дает свои плоды. Школа постоянно входит в десятку лучших школ республики по олимпиадному движению. Наши дети являются активными участниками Российского движения школьников. Многие выпускники поступают в военные учебные заведения».
Глава Мордовии поддержал ряд предложений директора школы № 30 по развитию в республике кадетского движения.
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