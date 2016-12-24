В Кадошкинском районе можно пройти обследование на передвижном маммографе

В Кадошкинском районе проходят выездные профилактические обследования на аппарате для ранней диагностики онкозаболеваний молочной железы. Современный цифровой маммограф с высокой разрешающей способностью изображения и низкой дозой облучения поставлен в Кадошкинское поликлиническое отделение благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

«Техника очень необходима. В районе есть отдаленные села, где нет общественного транспорта. И, когда медицинская бригада приезжает к жителям, для многих это возможность сэкономить время, средства и получить специализированную медицинскую помощь. Составлен график, по которому проводится обследование населения района. В день по записи обследуются до 15 женщин», — отметила заведующая Кадошкинским поликлиническим отделением Е. А. Межнова.

Женщинам с 35 до 40 лет рекомендовано проводить маммографию однократно, а с 40 до 50 лет данное обследование проводится один раз в два года. После 50 лет маммографию необходимо проводить ежегодно.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение».