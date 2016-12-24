В четверг, 9декабря, на пресс-конференции в ТАСС были подведены итоги V Всероссийского конкурса «Школьная проектная олимпиада», инициированного экспертами всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В олимпиаде могли принять участие педагоги и проектные команды школьников. Участники пресс-конференции обсудили результаты завершившихся соревнований и дальнейшие перспективы развития конкурса.

Школьная проектная олимпиада проводилась в целях создания условий для формирования у подрастающего поколения гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе принимали участие команды российских школьников в возрасте от 7 до 17 лет, а также учителя.

В 2021 году участники конкурса смогли представить свои проекты в 8 тематических номинациях: «Моя школа», «Мое село», «Мой город», «Моя страна», «Цифровая среда», «Экология моей страны» и «Моя профессия». Для педагогов была предложена отдельная номинация – «Методическая копилка».

В настоящем сезоне в олимпиаде приняли участие свыше 3 тысяч конкурсантов из 76 регионов страны. В финал прошли 156 школьников и педагогов из 32 регионов России. Проект развивает не только основной соревновательный трек, но и сильнейшее сообщество инициативных граждан нашей страны, неравнодушных к судьбе своей малой Родины. Ежегодно в поддержку конкурса проводится целый ряд образовательных и просветительских мероприятий. Только в 2021 году в рамках проекта организованы две междисциплинарных школы. Одна – в Международном детском центре «Артек», а вторая проходит в эти дни во Всероссийском детском центре «Океан».

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Соня Погосян подчеркнула, что «за годы существования конкурс стал механизмом вовлечения детей в социальную практику. Это эффективная площадка, где участники могут поделиться уникальными идеями по развитию школы, города, региона и всей страны в целом». Она выразила уверенность в том, что все знания, полученные в ходе олимпиады, пригодятся участникам в дальнейшей деятельности. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес наставников, которые помогли сплотить команды, придумать и оформить идеи в оригинальные и значимые проекты.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов, обращаясь к участникам и наставникам, отметил: «Школьная проектная олимпиада» – это прекрасная возможность и для детей, и для взрослых представить обществу свои проекты, очень интересные и социально-значимые. Я очень рад, что в этом году Республика Мордовия и педагогический университет стали площадкой для проведения финала конкурса. Важно, что школьники и учителя по-настоящему заинтересованы в процветании родного края и душой болеют за свою малую Родину. Желаю победителям и всем участникам конкурса дальнейших успехов и новых побед».

Одним из партнеров «Школьной проектной олимпиады» выступило Российское общество «Знание». Заместитель его генерального директора, директор департамента регионального развития Арсений Майоров подчеркнул необходимость тиражирования и продвижения идей, предложенных участниками конкурса. Также он выразил слова благодарности организаторам проекта: Министерству просвещения Российской Федерации, Научно-методическому центру развития и сопровождения социально-экономических и образовательных программ и проектов «Моя страна» и Мордовскому государственному педагогическому университету имени М. Е. Евсевьева.

Ректор Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева Марина Антонова рассказала: «Три дня на площадке педагогического университета проходил финал «Школьной проектной олимпиады», в котором участники и педагоги показали готовность к творческому поиску, к изменениям, к работе в команде и навыки жизни в цифровую эпоху. 2021 год запомнится участникам олимпиады как год реализации и развития научно-исследовательского потенциала. Мы делаем еще один шаг навстречу открытиям и достижениям. Мотивы этого процесса понятны тем, кто хоть раз в жизни нашел крупинку нового знания. А знание, как и добродетель, сама по себе – награда».

Из Всероссийского детского центра «Океан» участников встречи приветствовал победитель конкурса в номинации «Моя школа», ученик школы №27 города Саранска Андрей Боровец, который выразил слова благодарности за возможность представить свой проект и найти единомышленников.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».