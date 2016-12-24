В Мордовии создаются благоприятные условия работы для самозанятых

В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые могут обратиться за информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Данной возможностью в оффлайн и онлайн форматах воспользовались более 50 граждан. Свыше 100 человек получили консультации по вопросам контрольно-надзорной деятельности с применением цифровых сервисов «Бизнес-советник».

Также предприниматели могут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн руб. сроком на три года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам в этом году в Мордовии составил 1,7 млн. рублей.