В Чамзинском районе – новый водозабор

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В поселке Комсомольский Чамзинского района благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» – новый водозабор.
Он оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет работать в автономном режиме. Вода поступает из скважин глубиной 247 м. На насосной станции задействованы две группы насосов – для питьевых нужд и пожарные.
«Качество воды с нового водозабора близко к идеальному. Его обеспечивает современный комплекс с многоступенчатой системой очистки и фильтрации воды», – отмечает заместитель главы района М. П. Храмова.
Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения республики, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.
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