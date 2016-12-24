В Чамзинском районе – новый водозабор

В поселке Комсомольский Чамзинского района благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» – новый водозабор.

Он оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет работать в автономном режиме. Вода поступает из скважин глубиной 247 м. На насосной станции задействованы две группы насосов – для питьевых нужд и пожарные.

«Качество воды с нового водозабора близко к идеальному. Его обеспечивает современный комплекс с многоступенчатой системой очистки и фильтрации воды», – отмечает заместитель главы района М. П. Храмова.

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения республики, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.