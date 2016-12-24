Проект ОНФ «Регион заботы» передал врачам Мордовии специализированную литературу по паллиативной помощи

Команда проекта «Регион заботы» привезла в республику и передала врачебному сообществу Мордовии более восьмисот единиц специализированной литературы по паллиативной медицинской помощи (в том числе и для родственников тяжелобольных пациентов). Она предоставлена фондом помощи хосписам «Вера».

Акция прошла 6 декабря на территории Республиканского кожно-венерологического диспансера в рамках одного из главных направлений деятельности проекта – методологической поддержки и организации обучения специалистов по паллиативной помощи в субъектах РФ.

Такое обучение планируется организовать в республике в 2022 году: эксперты «Региона Заботы», ведущие российские врачи по паллиативной помощи и специалисты по сестринскому уходу приедут в Саранск, чтобы провести очные курсы повышения квалификации.

«Передача книг, которая состоялась сегодня – первый этап в рамках комплексного обучения сотрудников медицинских организаций республики, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. Очно-заочный курс с участием ведущих российских экспертов запланирован на 2022 год, и чтобы не откладывать этот вопрос, проект решил передать специализированную литературу, которая поможет подготовиться к обучению», – говорит Владимир Плеве, руководитель функционального направления проекта «Регион заботы».

Перед передачей литературы главный внештатный специалист по оказанию паллиативной помощи взрослому населению республики Валерий Колыганов провел рабочее совещание с коллегами, приехавшими на встречу из многих районов региона. К нему присоединилась и команда «Региона заботы», и первый заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова.

Как отметила Елена Степанова: «В последние годы наш регион и лично его глава Артем Здунов активно занимаются развитием паллиативной медицины. Мы помогаем не только самому пациенту, но и его родственникам, которые оказываются один на один с этой бедой и болью. Почти в каждом районе республики созданы паллиативные отделения, сеть кабинетов паллиативной медицинской помощи и регистр пациентов.

Очень большая помощь приходит от «Региона заботы» – команды, которая приезжает к нам уже третий раз. Мы начали тесное взаимодействие после того, как члены проекта объехали почти все учреждения, где оказывается паллиативная медицинская помощь, и по итогам представили нам развернутую обратную связь».

«Сегодня речь идет о дальнейшем сотрудничестве с проектом, об обучении нашего медицинского персонала. И та литература, которую привезли «Регион заботы», сейчас очень нужна – чтобы идти вперед, не останавливаться, работать во благо нашим пациентам», – уверена Елена Степанова.

О ПРОЕКТЕ РЕГИОН ЗАБОТЫ

«Регион заботы» — это социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан: неизлечимо больных людей, людей с ментальными особенностями, тяжелобольных в местах лишения свободы. Проект был создан в 2019 году.

Мордовия – один из пилотных регионов проекта ОНФ «Регион заботы». В сентябре 2021 года команда проекта уже приезжала в Саранск вместе с врачами-экспертами, которые посетили центр повышения квалификации специалистов здравоохранения, психоневрологический интернат с детским отделением, паллиативные отделения в одиннадцати медицинских организациях.