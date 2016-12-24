Юные жители Мордовии получат новогодние подарки с поздравлением от Главы Мордовии

По сложившейся традиции, в канун нового 2022 года 75 тысяч детей нашей республики в возрасте до 13 лет (включительно) получат сладкие новогодние подарки с поздравлением от Главы Республики Мордовия.

В городах Саранск и Рузаевка новогодние подарки получат дети из социально незащищенных семей, состоящих на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения: дети из многодетных и приемных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, находящиеся под опекой, дети-инвалиды (в возрасте до 18 лет), дети из семей, где оба родителя являются инвалидами, а также дети из малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка либо ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Формирование списка детей на получение новогоднего подарка из социально незащищенных семей в г.о. Саранск и г. Рузаевка осуществляется путем выгрузки данных из автоматизированной информационной системы Электронный социальный регистр населения (АИС ЭСРН), которая обеспечивает учет семей, получающих меры социальной поддержки, по состоянию на 25 ноября 2021 года.

Также сладкие подарки будут выданы детям студентов, магистрантов, аспирантов образовательных организаций высших и среднего профессионального образования.

Не останутся без внимания и воспитанники интернатных учреждений, коррекционных школ городского округа Саранск, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также дети, проживающие в сельской местности.

Доставка детских новогодних подарков в муниципальные районы республики будет организована в соответствии с графиком, начиная с 13 декабря 2021 г.

В г. Рузаевке и г. Саранске подарки будут выдаваться, начиная с 13 по 30 декабря согласно графику, не допуская массового скопления населения, с учетом соблюдения санитарных норм в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства.

В сельской местности выдача будет осуществляться через администрации поселений, общеобразовательные организации, детские сады.