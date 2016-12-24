В Ардатовской больнице проводят УЗИ на новом оборудовании

В рамках программы «Первичная медико-санитарная помощь» национального проекта «Здравоохранение» в Ардатовскую районную больницу в этом году поступила новая система УЗИ, которая значительно упростила работу врачей, проводящих ультразвуковое исследование.

- Это более современный аппарат, — отмечает врач-узист Максим Шамин. - Говоря простым языком, в этом случае меньше кнопок, чем на старом, зато больше функций. При этом нам сейчас не нужно снимать и менять, как раньше, датчики для каждого вида исследования и тратить на это время и свое, и пациента, — они уже имеются в аппарате, и сразу четыре исследования можно провести без смены датчиков. Все данные об обследовании сохраняются в памяти аппарата, откуда их можно в любое время вытащить. К тому же есть сенсорная панель, и настройки позволяют выбрать желаемое качество изображения, комфортное для глаз врача. Также возможно проводить видеообзор исследования и скинуть его на флешку пациента.

Как отметили в кабинете УЗИ, простоев в работе нет, в день проводят до 40 исследований. Единственный минус – на этом аппарате невозможно провести УЗИ суставов детей - только взрослых пациентов. А все остальные можно сделать в местной поликлинике, причем совершенно бесплатно, достаточно записаться на очередь.

Также в больницу впервые поступил колоноскоп, теперь и это обследование, ради которого раньше приходилось ездить в Саранск, доступно жителям Ардатовского района.