В Мордовии стартовал всероссийский эколого–благотворительный проект «Добрые крышечки»

В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»
Награды были вручены в 21 номинации
Со 2 декабря во всех школах Саранска стартовал всероссийского эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки». В учебных заведениях города установлены специальные ёмкости для сбора пластиковых крышечек (от напитков в пластиковых бутылках и др.), а также ёмкости для раздельного сбора самих пластиковых бутылок.
Собранные пластиковые крышки, как и остальное вторсырье, направляются региональным оператором на переработку на завод-утилизатор, а средства, вырученные от сдачи пластиковых крышек, завод отправляет на счёт Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» https://otkazniki.ru/ для приобретения реабилитационной техники и инвалидных колясок детям-инвалидам из приёмных семей – подопечным фонда из разных регионов РФ.
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Награды были вручены в 21 номинации
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