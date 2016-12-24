В Мордовии стартовал всероссийский эколого–благотворительный проект «Добрые крышечки»

Социум

Со 2 декабря во всех школах Саранска стартовал всероссийского эколого-благотворительный проект  «Добрые крышечки». В учебных заведениях города установлены специальные ёмкости для сбора пластиковых крышечек (от напитков в пластиковых бутылках и др.), а также ёмкости для раздельного сбора самих пластиковых бутылок.
Собранные пластиковые крышки, как и остальное вторсырье, направляются региональным оператором  на переработку на завод-утилизатор, а средства, вырученные от сдачи пластиковых крышек, завод отправляет на счёт Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» https://otkazniki.ru/ для приобретения реабилитационной техники и инвалидных колясок детям-инвалидам из приёмных семей – подопечным фонда  из разных регионов РФ.

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