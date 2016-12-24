Прививка от гриппа не помеха вакцинации от коронавируса

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не снижает количество антител.
«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя – активного вируса, или с вакцинным препаратом», – сообщил специалист.
Также Иван Коновалов подчеркнул, что вакцинация не несет никакого вреда организму, прививаться можно в течение всего сезона и в любом случае обязательно соблюдать меры индивидуальной защиты.
В России на сегодняшний день применяются вакцины как против трех, так и против четырех вариантов гриппа. Минздрав РФ ранее одобрил одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса и вакцины против гриппа.
По данным Минздрава РМ за конец ноября, в Мордовию поступило почти 419 тысяч доз вакцины против гриппа. Это Совигрипп и Ультрикс Квадри. Уже привито больше 385 тысяч граждан, это 87,8% от запланированного количества.
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