Прививка от гриппа не помеха вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не снижает количество антител.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя – активного вируса, или с вакцинным препаратом», – сообщил специалист.

Также Иван Коновалов подчеркнул, что вакцинация не несет никакого вреда организму, прививаться можно в течение всего сезона и в любом случае обязательно соблюдать меры индивидуальной защиты.

В России на сегодняшний день применяются вакцины как против трех, так и против четырех вариантов гриппа. Минздрав РФ ранее одобрил одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса и вакцины против гриппа.

По данным Минздрава РМ за конец ноября, в Мордовию поступило почти 419 тысяч доз вакцины против гриппа. Это Совигрипп и Ультрикс Квадри. Уже привито больше 385 тысяч граждан, это 87,8% от запланированного количества.