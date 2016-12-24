Росреестр приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте

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Росреестр приглашает всех принять участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте с 3 по 12 декабря 2021 года. Мероприятие приурочено ко Дню юриста и состоится в режиме онлайн.
Организаторами являются общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Росреестр выступает в качестве партнера Диктанта в 2021 году.
Диктант могут написать все желающие старше 14 лет. Участникам будут предложены вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста.
Регистрироваться и проходить диктант можно в любой день, с 3 декабря по 12 декабря, на официальном портале.
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