На сессии Госсобрания РМ внесли изменения в республиканский бюджет

1 декабря состоялась сессия Госсобрания Мордовии. Глава республики Артём Здунов обратился к депутатам в связи с важной датой в общественно-политической жизни страны – 20-летием политической партии «Единая Россия».

«Быть партией парламентского большинства – это большая ответственность. Могу сказать, эти годы представители «Единой России» доказывают, что способны брать на себя ответственность за важнейшие решения в интересах страны и граждан не только на внутреннем контуре, но и на внешнеполитическом, в столь непростом на сегодняшний день. Целями членов и сторонников партии всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая Россия», – сказал Глава Мордовии.

Обозначая итоги проделанной работы, Артем Здунов призвал депутатов держать на постоянном контроле реализацию Народной программы «Единой России» с особым акцентом на вопросы здравоохранения, образования, жилищной политики, экологии.

Депутаты внесли изменения в бюджет Мордовии. За счет дополнительного поступления собственных доходов и сокращения профицита проектом закона предусмотрено увеличение расходов на 951 млн. рублей. Средства предназначаются на погашение кредиторской задолженности республиканского бюджета, на оплату труда работников бюджетной сферы, на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, на обеспечение льготных перевозок воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также поддержку отрасли коммунального хозяйства, на поддержку местных бюджетов. С учетом вносимых изменений доходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия в 2021 году составит 46 млрд. 386 млн. рублей, расходная – 46 млрд. 291 млн. рублей, профицит – 95 млн. рублей.