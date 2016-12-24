В Рузаевке в рамках нацпроекта отремонтировали самую широкую улицу города

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Рузаевском районе удалось обновить дорожное полотно на пяти участках: по улице Садовая в Красном Сельце, улице Юрасова, бульвару Горшкова, улице Л. Толстого и переулку Фабричный в Рузаевке. В нормативное состояние приводили сами дороги, тротуары, делали освещение, разметку, пешеходные переходы и укрепление обочин.

– Хочется отметить, что самая широкая улица города – Юрасова. Здесь были проведены достаточно масштабные работы. Это был самый протяженный и широкий объект. Капитальный ремонт проводился от ул. Петрова до ул. Мокшанская – всего 930 метров, - рассказывает глава Рузаевского района Александр Сайгачев. - Приведено в нормативное состояние не только дорожное полотно. Самое главное, здесь велась переукладка сетей водоснабжения, водоотведения, связи и газопровода. Установлено дополнительное освещение.