В Рузаевке в рамках нацпроекта отремонтировали самую широкую улицу города

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В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Рузаевском районе удалось обновить дорожное полотно на пяти участках: по улице Садовая в Красном Сельце, улице Юрасова, бульвару Горшкова, улице Л. Толстого и переулку Фабричный в Рузаевке. В нормативное состояние приводили сами дороги, тротуары, делали освещение, разметку, пешеходные переходы и укрепление обочин.
– Хочется отметить, что самая широкая улица города – Юрасова. Здесь были проведены достаточно масштабные работы. Это был самый протяженный и широкий объект. Капитальный ремонт проводился от ул. Петрова до ул. Мокшанская – всего 930 метров, - рассказывает глава Рузаевского района Александр Сайгачев. - Приведено в нормативное состояние не только дорожное полотно. Самое главное, здесь велась переукладка сетей водоснабжения, водоотведения, связи и газопровода. Установлено дополнительное освещение.
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В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением
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