Как пополнить транспортную карту через приложение «ВТБ онлайн»?

С сегодняшнего дня пополнить баланс единой социальной электронной карты для оплаты проезда в общественном транспорте можно через приложение «ВТБ онлайн».⠀

Как это сделать?

- В строке «Поиск» вводим «карта Мордовия»

- В графе «Поставщики» выбираем «Единая социальная карта Республики Мордовия»

- В поле «Номер карты» вводим номер транспортной карты⠀

Активировать карту на один месяц можно с 10 числа предыдущего месяца по 9 число текущего месяца включительно.

НАПОМИНАЕМ! Заказанную карту можно получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о её готовности и точном времени выдачи.