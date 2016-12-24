Как пополнить транспортную карту через приложение «ВТБ онлайн»?

Биологический след
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С сегодняшнего дня пополнить баланс единой социальной электронной карты для оплаты проезда в общественном транспорте можно через приложение «ВТБ онлайн».⠀
Как это сделать?
- В строке «Поиск» вводим «карта Мордовия»
- В графе «Поставщики» выбираем «Единая социальная карта Республики Мордовия»
- В поле «Номер карты» вводим номер транспортной карты⠀
Активировать карту на один месяц можно с 10 числа предыдущего месяца по 9 число текущего месяца включительно.
НАПОМИНАЕМ! Заказанную карту можно получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о её готовности и точном времени выдачи.
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