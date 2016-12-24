Центры занятости Мордовии переходят на единую цифровую платформу «Работа в России»

Жители нашей республики одними из первых в России смогут воспользоваться электронными услугами центров занятости для поиска работы. Работодатели Мордовии также смогут подобрать персонал через портал «Работа в России». Это стало возможным благодаря переходу кадровых центров на единую цифровую платформу в сфере занятости.

С 18 ноября те, кто хочет найти работу, могут получить услугу в электронном формате. Таким гражданам будет достаточно зайти на сайт «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных.

Если потребуется консультация по работе на портале, граждане могут обратиться к специалистам центров занятости, и они окажут помощь по телефону 39- 26-13. Приходить в кадровый центр необходимо только тем, кто претендует на получение пособия по безработице, после назначения встречи специалистом центра занятости. Заявление для постановки на учет при этом можно подать электронно — через портал «Работа в России». Это нужно сделать для принятия решения о признании безработным после назначения встречи специалистом центра занятости.

Теперь работодатели также могут направить запрос о подборе кадров в электронном виде. Содействие в поиске необходимых работников окажут кадровые консультанты через личный кабинет портала «Работа в России». Через единую цифровую платформу можно будет не только получать уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять и принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами, приглашать соискателей на собеседования.

«Мы помогаем нашим гражданам составлять в электронном виде и размещать на портале «Работа в России» заявления и резюме, готовим соискателей к собеседованию, взаимодействуем с ведущими работодателями республики, - отметил заместитель директора ЦЗН Саранска Максим Садовников. – Возможности платформы позволяют предложить работу не только по месту жительства, но и в трех других регионах, которые соискатель может сам определить для себя как приоритетные. В перспективе мы планируем использовать портал, в том числе для обучения, профориентации и других мероприятий, направленных на развитие занятости».

Кроме двух десятков субъектов РФ, ужей сейчас перешедших на единую цифровую платформу в сфере занятости, многие регионы присоединятся к проекту с января следующего года. Москва приступит к оказанию услуг в новом формате с 2023 года.

В рамках проекта в центрах занятости появляется сервис по карьерному и кадровому консультированию, а сами центры занятости будут работать на единой для всей страны платформе.

Цель карьерных консультантов, будет ориентирована на предоставление полного спектра кадровых услуг - от помощи в оформлении резюме и подбора вакансии до выстраивания карьерной траектории развития. Кадровые консультанты, персонально закрепленные за каждым конкретным работодателем, помогут подобрать им желаемых кандидатов.