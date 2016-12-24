В Большеигнатовском районе «Точка роста» дала новый импульс кружку «Робототехника»

В рамках национального проекта «Образование» создается новая образовательная инфраструктура, вводятся передовые методики обучения. В сентябре на базе Большеигнатовской школы открылся образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Открытие центра дало новый импульс для развития воспитанникам кружка «Робототехника», который функционирует в школе более 8 лет.

«Мы заинтересованы в успехах юных жителей Большеигнатовского района, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе, мы работаем над тем, чтобы учащиеся получали хорошие знания, а учебные заведения с современным оборудованием помогут быстрее и легче достигать поставленные цели», — отметила руководитель кружка О. Н. Долгова.

Учащиеся в новом центре проектируют разнообразные конструкции и понимают принцип работы механизмов. Занятия строятся от простого к сложному, помимо конструирования и сбора роботов, ребята выполняют проекты.

Так, например, в 2017 году Антон Пьянзин на базе конструктора Arduino построил робот «Умный дом», способный контролировать температуру воздуха в помещении, управлять освещением. Андрей Наумов с помощью LEGO MINDSTORMS EV3 создал адаптивный робот, способный осуществлять уборку помещения – «Робот- уборщица». В 2018 году Андрей сконструировал и запрограммировал другого робота, способного без участия человека осуществлять погрузку-разгрузку собранного урожая. Танцующий робот помог Даниле Прыткову в 2018 году стать одним из участников конкурса «Ученик года».

Роботизированная собачка-поводырь Кирилла Долгова умеет останавливаться перед препятствием и говорить хозяину: «Стоп. Препятствие» или «Стоп. Яма». Поворачивает в сторону и едет дальше.

Данила Сунин, Тихон Приставкин, Кирилл Долгов сконструировали роботизированную кормушку для рыб. Юные программисты придумали оригинальную конструкцию лампы для кормушки. Для этого они использовали не только детали LEGO, но и подручный материал: кнопку включения-выключения из старой игрушки, светодиодную лампочку из отцовских автомобильных запчастей.

Весной этого года Данила Сунин, Николай Борисов и Дмитрий Прытков сконструировали робота-сиделку, который может помочь в уходе за лежачим больным.