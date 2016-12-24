17 ноября в селе Русское Маскино Краснослободского района открылся новый Дом культуры. Он построен благодаря региональному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Центральное место в здании Дома культуры занимает зал на 150 зрительских мест с современно оборудованной сценой и экраном для трансляции фильмов, вокруг находятся кабинеты для кружковых занятий. Работают швейная мастерская, студия народного декоративно-прикладного творчества, спортивный зал для занятий членов клуба «Активное долголетие», организована музейная экспозиция, рассказывающая об истории села.

Дом культуры обеспечен необходимым оборудованием. По проекту партии «Единая Россия» «Культура малой родины» были закуплены компьютеры и оргтехника, оснащение сцены, проекционное оборудование, оборудование швейной мастерской и спортивного класса, сценические костюмы и многое другое.

Спикер Госсобрания РМ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Чибиркин по поручению Главы Мордовии поздравил собравшихся с ярким событием. - «Новый Дом культуры будет центром духовности на селе, он отвечает самым высоким требованиям. И дети, и взрослые смогут найти здесь для себя занятие по интересам. Есть зона для творчества, оздоровления, есть замечательный музейный комплекс. Особенно важно это для молодых людей, чтобы были условия для их закрепления в родном селе, были возможности для самореализации, работы и отдыха».

«Надеюсь, что село Русское Маскино со временем войдет в туристический маршрут, который уже отрабатывается в нашей республике. А возрождаемые здесь народные промыслы позволят создавать интересную, самобытную сувенирную продукцию», - высказал свои пожелания Владимир Чибиркин.