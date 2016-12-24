ФАПы оснащаются новым медицинским оборудованием

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Недавно на территории Зубовополянского района распахнули двери новые фельдшерско-акушерские пункты. Всего в районе открыто 5 ФАПов — в селах Ачадово, Булдыгино, Горенка, Жуковка, Покровские Селищи.
Новый ФАП в Покровских Селищах стал одним из самых посещаемых мест в селе. Численность населения — 319 человек, из них — 53 детского и подросткового возраста, много пенсионеров. Не у каждого есть возможность поехать при необходимости в райцентр за медицинской помощью. А сейчас хоть каждый день заглядывай в уютное помещение. Здесь и давление можно измерить, и сахар в крови, рост, вес, а еще пройти много других процедур, благо все необходимое оборудование в наличии — новое, современное. Словом, модернизация первичного звена здравоохранения – не пустой звук, а реальность.
В ФАПе всегда тепло — работает автоматическая система отопления; имеется санитарная команта, горячее водоснабжение, помещение для хранения медикаментов, инвентаря, процедурно-прививочный кабинет, налажена интернет-связь со специалистами ЦРБ для консультаций или диагностики заболеваний. «Работать в таких условиях — истинное удовольствие, причем с пониманием, что не просто исполняешь возложенные обязанности, а имеешь для этого все возможности», - говорят медицинские работники.
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