В селе Ельники завершается ремонт центрального парка

Социум

Одна из ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов и сел.

В Ельниковском районе в рамках нацпроекта завершаются ремонтные работы центрального парка села Ельники. Компания-подрядчик обновила в парке всю дорожную сеть и тротуарную плитку, установила информационный стенд, новые урны, более десятка скамеек и лавочек. Появилась новая танцевальная площадка и большая сцена. И самое главное в парке – большое количество фонарей и тренажерная площадка.

Ельниковский парк заметно преобразился после грандиозного ремонта. Жители и гости села приходят просто прогуляться, посидеть на скамеечках, пофотографироваться. Молодежь и пенсионеры с удовольствием осваивают тренажеры.

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