В Рузаевском районе идет масштабный ремонт дорог

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рузаевском районе производится ремонт дорог. В нормативное состояние приводятся 17 дорожных покрытий.
Новое асфальтовое покрытие появилось в городе на дороге по улицам Северная и Беднодемьяновская. Строители завершили асфальтировку съездов и примыканий, отремонтировали тротуары. При этом использовались новые технологии и современные материалы.
- Ремонт дороги по улице Северная мы ждали много лет. Данный участок был сильно разбит. В стоматологическую и детскую поликлиники не только проехать на автомобиле, но и пешком пройти было сложно, - рассказывает местный житель Василий Живаев. - Сегодня все трудности позади. Мы видим проезжую часть с современным дорожным покрытием. Полотно и тротуары обновились и возле детского сада № 7. Спасибо местной власти и строителям за новую качественную дорогу.
В число дорог, которые будут обновлены в этом году, вошла улица Трынова. Тротуар вдоль нее уже сделан. Строители приступили к асфальтировке самой дороги. В дальнейшем здесь планируется запустить новый автобусный маршрут.
В Рузаевке уже идет подготовка к следующему сезону. Определены подрядные организации, которые будут выполнять работы по нацпроекту в 2022 году.
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