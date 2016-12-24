В Темникове мэр Виктор Таракин получил продление полномочий градоначальника

В Темникове прошла сессия депутатов городского поселения. В ней принял участие глава района Сергей Кизим. На сессии определяли, кто будет возглавлять администрацию города ближайшие пять лет. В результате народные избранники единогласно проголосовали за действующего мэра Виктора Таракина.



- Темниковская городская среда начала качественно меняться. Мы обновили центральную часть города, благоустраиваем Парк им. Героя Советского Союза С.В. Астраханцева, создаем новые проекты и будем благоустраивать другие общественные пространства, - сказал в своем выступлении на сессии Виктор Таракин. - Благоустроены дворовые территории по ул. Бараева, Р. Люксембург, капитально отремонтировано 8 дорог по улицам. Обновления ждет фонтан и малый парк по ул. Бараева. За это, мне бы хотелось сказать огромные слова благодарности от себя и от имени жителей Главе Республики Мордовия Артему Алексеевичу Здунову и главе Темниковского района Сергею Николаевичу Кизиму. Город Темников ощущает мощную поддержку в их лице. Темников – двукратный победитель Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Темников получил серьезные финансовые вливания. Я же в свою очередь приложу максимум усилий, чтобы не подвести ни руководство региона и района, ни жителей, завершить все работы в установленные сроки и реализовывать дальнейшие планы для улучшения внешнего облика города и жизни наших горожан.



