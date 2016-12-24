Жители Мордовии смогут улучшить свои цифровые навыки

«Надежные» инвестиции
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С 20 октября по 20 декабря проходит цикл бесплатных обучающих вебинаров в рамках интенсива «Готов к цифре!». Жители Мордовии могут получить новые цифровые навыки и протестировать уровень владения цифровыми компетенциями.
Курс разработан Минцифры России совместно с Университетом 2035 и Консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Проект «Готов к цифре!» направлен на обучение безопасному и эффективному использованию цифровых технологий для людей самых разных уровней цифровых компетенций.
«Обязательным условием комфортной и продуктивной жизни становится цифровая грамотность. Но есть еще один навык, без которого невозможно преуспеть, — готовность постоянно учиться. Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций — это, прежде всего обучение. Выбор образовательных материалов, предложенный организаторами и партнерами интенсива, огромен – с их помощью вы научитесь пользоваться компьютерными программами, создавать цифровой контент, освоите правила цифровой гигиены и противостояния кибермошенникам», — подчеркнула ректор Университета 2035 Нина Яныкина.
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте готовкцифре.рф/intensive и получать напоминания о вебинарах. Все участники смогут получить цифровой сертификат.
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