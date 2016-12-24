Биологический след

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В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
В столице Мордовии по ходатайству следствия заключен под стражу 30-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на несовершеннолетнюю девушку.
24 сентября в полицию Саранска поступило сообщение о том, что рядом с одним из домов по улице Лихачева неизвестный напал на 16-летнюю жительницу города. Ударив ее несколько раз по голове, грабитель схватил у нее мобильный телефон и сумочку. После чего скрылся с места происшествия.
По приметам, описанным потерпевшей и очевидцами произошедшего, был составлен фоторобот мужчины. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские определили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленника. Благодаря тщательному осмотру места преступления экспертами республиканского МВД были получены следы, которые в последующем позволили установить личность подозреваемого.
30-летний мужчина был задержан по месту своего жительства в Октябрьском районе Саранска сотрудниками Уголовного розыска МВД по РМ. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает.
В настоящий момент в отношении криминального товарища расследуется уголовное дело по статье «Разбой», назначены необходимые судебные экспертизы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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