В этом году сразу четыре медучреждения Мордовии получили современные системы ультразвуковой визуализации

Закупка медицинских изделий – основное направление программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В этом году сразу четыре медучреждения Мордовии пополнились новыми современными системами ультразвуковой визуализации: Ромодановская поликлиника, республиканская клиническая больница №5, детская поликлиника №2 и Ардатовская районная больница.

Ультразвуковая диагностика – один из самых информативных неинвазивных методов исследования, позволяющий обнаружить практически любые патологические изменения на ранних стадиях развития.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) стали обычным явлением. Легче перечислить те разделы медицины, где УЗИ не применяется. Широкому внедрению ультразвукового сканирования органов и систем человека способствовали доступность, относительная простота исследования. По точности, специфичности и чувствительности исследования УЗИ не уступают компьютерной томографии (КТ и МРТ).

По темпам развития и внедрения современных компьютерных технологий методы ультразвуковой диагностики намного опережают другие методы лучевой диагностики. Каждый год примерно 5-6 новых ультразвуковых технологий внедряются в практическое применение. Отсутствие ионизирующего излучения при наличии превосходящих возможностей привело к тому, что количество ультразвуковых исследований стало намного превышать количество рентгеновских.