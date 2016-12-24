В Мордовии реализуется Всероссийская программа «Дороги Победы»

В осенний период 2021 года на территории Республики Мордовия реализуется Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы» (далее - Программа). В рамках Программы проводятся экскурсии для обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Саранск в музеи, связанные с историей и культурой России.

Основная цель Программы – воспитание патриотических чувств у молодёжи, пробуждение у них интереса к изучению культурно-исторического процесса нашей страны через экскурсионные и культурно-просветительские программы, в которых понятия «культура», «патриотизм», «история», «искусство» приобретают особый статус, а культурные ценности доступны всем желающим.

В период с 8 по 15 ноября 2021 года будут организованы экскурсии «Патриоты Мордовии», представляющие собой обзорный экскурс по городу с гидом на комфортабельном автобусе, основанный на показе достопримечательностей, наиболее аттрактивных памятников истории и культуры. За короткий срок участники получат возможность познакомиться с основными памятными местами города, важнейшими страницами его истории, со своеобразием его современного вида. Длительность мероприятия – 60-70 минут.

На этой неделе выезды планируются ежедневно с 10:00.