В Мордовии «Большой этнографический диктант» написали свыше 22 тысяч жителей

Заседание оперштаба
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С 3 по 7 ноября 2021 года в шестой раз прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В Мордовии акцию поддержали 22022 участника, в диктанте приняли участие жители всех районов республики.
После прохождения Диктанта в онлайн-формате каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru до 16 ноября 2021 года.
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В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
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