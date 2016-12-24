В Мордовии «Большой этнографический диктант» написали свыше 22 тысяч жителей

С 3 по 7 ноября 2021 года в шестой раз прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В Мордовии акцию поддержали 22022 участника, в диктанте приняли участие жители всех районов республики.

После прохождения Диктанта в онлайн-формате каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru до 16 ноября 2021 года.