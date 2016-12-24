В Теньгушеевском районе отремонтировали дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Теньгушево заасфальтирована улица Социалистическая с подъездом к начальной школе, завершился капитальный ремонт по улице Коммунистической от памятника воинам-землякам до села Башкирцы и обустроен тротуар.

Автодорога «с. Теньгушево – с. Куликово – с. Мельсетьево-граница Рязанской области» также была включена в список для капремонта. Работы на участке начались этой весной – был проведен ремонт основания дорожного полотна, водопропускной системы плотины, уложено асфальтовое покрытие, укреплена обочина, установлены знаки и фонари уличного освещения.

- Каких-то 20 минут – и вы в Мельсетьеве, - говорит глава Куликовского сельского поселения Екатерина Кияшева. – А совсем недавно путь отсюда до Теньгушева занимал минут 40, да еще по страшным ямам. Наши автолюбители теперь довольны.

Также ремонту подлежала центральная улица Широмасова. Сегодня дорога представляет ровную ленту асфальта с благоустроенными съездами, свежей разметкой с двумя «лежачими полицейскими», вереницей знаков и рядом фонарей уличного освещения по обочинам. Дорожники проложили небольшие тротуары, по которым сейчас жители идут в школу, фельдшерско-акушерский пункт и к месту выездной торговли.