В Кадошкинском районе созданы условия для жизнедеятельности старшего поколения

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» в Кадошкинском районе с 2019 года реализуются мероприятия по осуществлению доставки людей старше 65 лет из сельской местности в Кадошкинское поликлиническое отделение.

Для оказания социально-медицинских услуг населению, преимущественно пожилым людям, отделу социальной защиты населения был предоставлен специальный автотранспорт за счёт федерального финансирования.

Техника предназначена для доставки селян на профилактические медицинские осмотры, вакцинации и дополнительные обследования. Такие маршруты назвали «Маршрутами здоровья».

За автомобилем закреплена мобильная бригада из врачей и социальных работников. Для пациентов с ограниченными возможностями по здоровью предусмотрены удобные подъемники, вместимость транспорта – шесть человек.



«Основная цель деятельности мобильных бригад – это повышение качества предоставления социально-медицинской помощи старшему поколению. В итоге максимально приближается медицинская помощь, так сказать, приезжает «на дом». Национальный проект «Демография», цель которого увеличить продолжительность жизни пожилых людей, активно работает в нашем районе. За время вакцинации от COVID-19 из сельских населённых пунктов Латышовка, Адашево, Большая Поляна в Кадошкинскую поликлинику на прививку с комфортом добиралось 156 жителей пенсионного возраста», – рассказала заместитель директора ГКУ «Социальная защита населения по Инсарскому району (межрайонная)» Н. И. Адушкина.

Кроме поездок жителей сел в медицинскую организацию, автомобиль три раза в неделю выезжает в отделение дневного пребывания для граждан 60 лет и старше, инвалидов, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг.



Работа в отделении дневного пребывания проводится по технологиям «Активное долголетие» и «Крепость долголетия». Для пенсионеров работают групповые и индивидуальные психологические занятия по тренировке, восстановлению и поддержке функций памяти, внимания, мышления, мелкой моторики рук пожилых людей; занятия по адаптивной физической культуре, оздоровительная гимнастика и прогулки; занятия на тренажерах. Пожилые люди получают в отделении не только социальную реабилитацию, но и возможность пообщаться и с пользой провести время на тематических просветительских мероприятиях.