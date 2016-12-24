Уважаемые жители Республики Мордовия, пользующиеся льготами по проезду!

У Вас на руках имеются социальные карты с транспортным приложением, выданные в КС Банке. Они продолжают действовать!!!

Если на Вашей карте есть знак бесконтактной оплаты, она продолжит действовать на транспорте.

Если на Вашей карте нет знака бесконтактной оплаты, ее необходимо заменить*.

Новые социальные карты можно получить в офисах АО «БАНК ВТБ»

Адреса офисов АО «БАНК ВТБ»:

Республика Мордовия, Саранск, проспект Ленина, 19

Республика Мордовия, Саранск, улица Полежаева, 52

Республика Мордовия, Саранск, проспект 70лет Октября, 77а

Республика Мордовия, Рузаевка, Привокзальная площадь, 2

По вопросам обслуживания ЕСЭК на транспорте Вы можете обращаться по телефону: 8 (8342) 333 – 222

ООО «Единая социальная электронная карта Республики Мордовия»

*Список банков, выдающих ЕСЭК, можно уточнить по тел. 8 (8342) 333 – 222

Активация Единой социальной карты Республики Мордовия

Оплатить 144 р. и активировать ЕСЭК для льготного проезда в транспорте возможно в отделениях АО «Почта России» по следующим адресам:

г.о. СаранскЦентр:

- ул Пролетарская, д. 13

- ул Советская, д. 26

- пр-кт Ленина, д. 47, пом. 2

- ул Большевистская, д. 31

- ул Полежаева, д. 66

- ул Полежаева, д. 120

- ул Пролетарская, д. 81

Химмаш:

- ул Севастопольская, д. 29/1, пом. 1

- ул. Гожувская, д. 40

- ул Косарева, д. 19

- ул Ленинградская, д. 28

Юго-Запад:

- ул Осипенко, д. 41

- ул Энгельса, д. 3А

- ул Ульянова, д. 20

- улМ.Расковой, д. 24

- пр-кт 50 лет Октября, д. 2

С-Запад:

- ул Коваленко, д. 50А

- ул Веселовского, д. 30

- ул Веселовского, д. 68

- ул Есенина, д. 3

- улВоинова, д. 17

- пр-кт 60 лет Октября, д. 81

- б-р Эрьзи, д. 14

р-н Военной базы:

- ул Ворошилова, д. 42

- ул Мордовская, д. 35

р-н ТЭЦ 2:

- улВакеева, д. 5, пом. 1

Села Октябрьского района:

- рп Луховка, ул Рабочая, д. 21Б

- рп Луховка, ул Октябрьская, д. 5Б

- рп Николаевка, пл Школьная, д. 1

- рп Ялга, ул Мичурина, д. 9, помещ. 1

- с Зыково, ул Советская, д. 102б, помещ. 1

- с Горяйновка, ул Центральная, д. 20А

Районы Республики Мордовия

Атяшевский: р.п. Атяшево, ул. Центральная, стр. 17

Большеберезниковский: с. Большие Березники, ул. Ленина, д. 7

Зубово-Полянский: р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 25

Ичалковский: с.Кемля, ул. Советская, д. 37

Ковылкинский: г. Ковылкино, ул. Первомайская, д. 1а

Краснослободский: г. Краснослободск, пл. Советская, д. 22

Лямбирский: с.Лямбирь, ул. Ленина, д. 2

Кадошкинский: р.п. Кадошкино, ул.Резакова, д. 9А

Ромодановский: п. Ромоданово, ул. Ленина, зд. 155, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 1

Рузаевский:

г. Рузаевка, пл Привокзальная, д. 4

г. Рузаевка, ул Маяковского, д. 139

г. Рузаевка, ул Менделеева, д. 4

г. Рузаевка, б-р Горшкова, д. 14

с. Левжа, ул Ленина, д. 54

Старошайговский: с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д. 4

Чамзинский: р.п. Чамзинка, ул. Почтовая, д. 2; р.п. Комсомольский, ул. Коммунистическая, д. 1