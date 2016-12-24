«У нас впереди много дел»
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Уважаемые жители Республики Мордовия, пользующиеся льготами по проезду!
У Вас на руках имеются социальные карты с транспортным приложением, выданные в КС Банке. Они продолжают действовать!!!
Если на Вашей карте есть знак бесконтактной оплаты, она продолжит действовать на транспорте.
Если на Вашей карте нет знака бесконтактной оплаты, ее необходимо заменить*.
Новые социальные карты можно получить в офисах АО «БАНК ВТБ»
Адреса офисов АО «БАНК ВТБ»:
Республика Мордовия, Саранск, проспект Ленина, 19
Республика Мордовия, Саранск, улица Полежаева, 52
Республика Мордовия, Саранск, проспект 70лет Октября, 77а
Республика Мордовия, Рузаевка, Привокзальная площадь, 2
По вопросам обслуживания ЕСЭК на транспорте Вы можете обращаться по телефону: 8 (8342) 333 – 222
ООО «Единая социальная электронная карта Республики Мордовия»
*Список банков, выдающих ЕСЭК, можно уточнить по тел. 8 (8342) 333 – 222
Активация Единой социальной карты Республики Мордовия
Оплатить 144 р. и активировать ЕСЭК для льготного проезда в транспорте возможно в отделениях АО «Почта России» по следующим адресам:
г.о. СаранскЦентр:
- ул Пролетарская, д. 13
- ул Советская, д. 26
- пр-кт Ленина, д. 47, пом. 2
- ул Большевистская, д. 31
- ул Полежаева, д. 66
- ул Полежаева, д. 120
- ул Пролетарская, д. 81
Химмаш:
- ул Севастопольская, д. 29/1, пом. 1
- ул. Гожувская, д. 40
- ул Косарева, д. 19
- ул Ленинградская, д. 28
Юго-Запад:
- ул Осипенко, д. 41
- ул Энгельса, д. 3А
- ул Ульянова, д. 20
- улМ.Расковой, д. 24
- пр-кт 50 лет Октября, д. 2
С-Запад:
- ул Коваленко, д. 50А
- ул Веселовского, д. 30
- ул Веселовского, д. 68
- ул Есенина, д. 3
- улВоинова, д. 17
- пр-кт 60 лет Октября, д. 81
- б-р Эрьзи, д. 14
р-н Военной базы:
- ул Ворошилова, д. 42
- ул Мордовская, д. 35
р-н ТЭЦ 2:
- улВакеева, д. 5, пом. 1
Села Октябрьского района:
- рп Луховка, ул Рабочая, д. 21Б
- рп Луховка, ул Октябрьская, д. 5Б
- рп Николаевка, пл Школьная, д. 1
- рп Ялга, ул Мичурина, д. 9, помещ. 1
- с Зыково, ул Советская, д. 102б, помещ. 1
- с Горяйновка, ул Центральная, д. 20А
Районы Республики Мордовия
Атяшевский: р.п. Атяшево, ул. Центральная, стр. 17
Большеберезниковский: с. Большие Березники, ул. Ленина, д. 7
Зубово-Полянский: р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 25
Ичалковский: с.Кемля, ул. Советская, д. 37
Ковылкинский: г. Ковылкино, ул. Первомайская, д. 1а
Краснослободский: г. Краснослободск, пл. Советская, д. 22
Лямбирский: с.Лямбирь, ул. Ленина, д. 2
Кадошкинский: р.п. Кадошкино, ул.Резакова, д. 9А
Ромодановский: п. Ромоданово, ул. Ленина, зд. 155, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 1
Рузаевский:
г. Рузаевка, пл Привокзальная, д. 4
г. Рузаевка, ул Маяковского, д. 139
г. Рузаевка, ул Менделеева, д. 4
г. Рузаевка, б-р Горшкова, д. 14
с. Левжа, ул Ленина, д. 54
Старошайговский: с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д. 4
Чамзинский: р.п. Чамзинка, ул. Почтовая, д. 2; р.п. Комсомольский, ул. Коммунистическая, д. 1
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