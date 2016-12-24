Как оплатить коммунальные услуги в Мордовии?

Коммунальные услуги в Мордовии можно оплатить в любом отделении Почты России. Для этого не нужно ехать в центральный офис – достаточно выбрать ближайший к вам.

Самый удобный способ оплаты коммунальных услуг – онлайн. ЖКУ можно оплатить в личном кабинете мобильного приложения вашего банка, а также на портале «Госуслуги». Оплачивайте удаленно сами и помогайте сделать это своим старшим родственникам!