Как оплатить коммунальные услуги в Мордовии?

Социум

Коммунальные услуги в Мордовии можно оплатить в любом отделении Почты России. Для этого не нужно ехать в центральный офис – достаточно выбрать ближайший к вам.

Самый удобный способ оплаты коммунальных услуг – онлайн. ЖКУ можно оплатить в личном кабинете мобильного приложения вашего банка, а также на портале «Госуслуги». Оплачивайте удаленно сами и помогайте сделать это своим старшим родственникам!

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