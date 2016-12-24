Волонтеры добра

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»

Глава Мордовии Артём Здунов 28 октября принял участие в открытии VII Межрегионального образовательного форума для православной молодёжи Приволжского федерального округа «Пересвет». В этом году, как и в прошлом, форум проходит в дистанционном формате, однако это нисколько не уменьшило его масштаб, не сократило количество участников.

Глава Мордовии в своем приветствии подчеркнул: дистанционность не мешает обсуждению важных для общества тем, а в этом году форум посвящён проблемам в молодёжной среде.

«Очень важно, что и в условиях пандемии мы продолжаем работу во всех сферах жизни, в том числе и в духовно-нравственных, - отметил он. - Пандемия пройдёт, мы обязательно ее победим, но с молодежью мы должны работать постоянно, это наше будущее».

Руководитель Мордовии напомнил, что в 2015 году по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Саранск был избран своеобразной базой добрых дел. Именно в столице Мордовии был создан Координационный центр Синодального молодёжного отдела в ПФО - структура, которая призвана анализировать лучшие наработки в области православного молодёжного движения и затем распространять их по всем епархиям федерального округа.

Координационный центр был создан на базе Союза православной молодежи Мордовии, которому уже без малого 20 лет. За это время реализовано множество проектов в области волонтерства и благотворительности. Союз неоднократно становился грантополучателем различных конкурсов, в том числе Фонда президенских грантов, окружного форума «iВолга». Среди проектов-победителей - межрегиональный обучающий лагерь для православной молодежи ПФО «Пересвет», социальный проект «Счастливый день» - арт-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья, социальный проект «Здравствуй, мама!», направленный на помощь детям-сиротам в обретении ими новой семьи.

Клубы, входящие в состав Союза православной молодежи Мордовии, также имеют немало достижений. Например, добровольцы группы «Доброделание» ежедневно помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Совместно с органами государственной власти стараются решить проблемы наших соотечественников: восстанавливают документы, находят жилье, работу, выдают гуманитарную помощь не менее чем на 2 миллиона рублей ежегодно. А благотворителями становятся обычные люди, которых объединяет вера в Бога и патриотизм. Причем помогают как православные, так и мусульмане, и благотворительная помощь также оказывается всем людям, вне зависимости от их вероисповедания. В этом и есть сила нашего многонационального государства.

Сейчас, в условиях пандемии, значимость волонтерской работы возрастает, в первую очередь это касается помощи гражданам старшего возраста.

Глава Мордовии поблагодарил митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и всех организаторов форума за проведение этого мероприятия и все проекты православного служения, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей.

«У нас с вами очень хорошее взаимодействие, и мы всегда будем поддерживать все социально значимые инициативы некоммерческих организаций», - подчеркнул Артём Алексеевич.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в своём приветствии участникам отметил: проекты общественного служения молодёжи, презентованные в разные годы на форуме «Пересвет», в дальнейшем воплощались в жизнь в разных регионах, не только в ПФО, но и по всей стране. Поэтому значимость этой межрегиональной образовательной площадки очень велика.

Межрегиональный образовательный форум для православной молодёжи Приволжского федерального округа «Пересвет» будет работать с 28 по 30 октября.