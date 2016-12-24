Отделение Пенсионного фонда по РМ информирует граждан о графике выплат в ноябре

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Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия информирует граждан о том, что период нерабочих дней практически не скажется на перечислении пенсионных выплат. Даты перечисления пенсий зависят от графиков работы доставляющих организаций. Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с территориальными органами Пенсионного фонда.
Так, доставка пенсий в ноябре 2021 года городскими и сельскими почтовыми отделениями связи будет осуществляться в следующие сроки:
3 ноября – за 3 и 4 ноября;
5 ноября – за 5 ноября;
6 ноября — за 6 и 7 ноября;
с 8 ноября доставка по обычному графику.
При необходимости дату доставки выплат можно уточнить в своем почтовом отделении.
Гражданам, получающим пенсию и иные социальные выплаты через кредитные организации в первой декаде месяца (т.е. до 10 ноября) средства будут перечислены 3 ноября.
Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а также ежемесячные выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно), и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут произведены по ранее установленному графику: 2 и 3 ноября, соответственно.
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Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
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