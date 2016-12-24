Минздрав РФ своим приказом утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Документ будет одновременно на русском и английском языках.

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19