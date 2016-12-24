На публичной кадастровой карте Мордовии появятся участки под строительство жилья

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По поручению Правительства Российской Федерации Росреестром проведена масштабная работа по анализу эффективности использования земельных участков. По всей стране выявлено более 5 тысяч участков и территорий, пригодных для вовлечения в жилищное строительство. Сегодня эти сведения размещаются на публичной кадастровой карте в рамках созданного сервиса «Земля для стройки».
Действующий в Управлении Росреестра по Республике Мордовия оперативный штаб установил 53 населенных пункта с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость, выявил 115 земельных участков и территорий площадью 3,4 тысяч гектаров для дальнейшего вовлечения в оборот.
«Управление тесно взаимодействует с органами власти Республики Мордовия. Как результат, участки для строительства в ближайшее время будут отображены на публичной кадастровой карте», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
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