Росреестр и Россельхозбанк обсудили внедрение проекта «Электронная ипотека за один день»

Социум

Руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова встретилась с директором Мордовского филиала «Россельхозбанка» Виктором Пузаковым. Участники встречи обсудили реализацию проекта «Электронная ипотека за один день», а также подачу документов от юридических лиц в электронном виде, и договорились о сотрудничестве.

На совещании стороны обсудили все нюансы проекта и перспективы его реализации в регионе.

«Внедрение проекта снизит операционные расходы и упростит документооборот по ипотечным сделкам, что позволит уменьшить ипотечные ставки для заемщиков», – отметил Виктор Пузаков.

«Электронная ипотека за один день» и подача документов в электронном виде дают возможность жителям Мордовии зарегистрировать договоры ипотеки и договоры долевого участия удаленно, без личного визита в офисы МФЦ, а также позволяют сократить срок регистрации документов до одного дня, тогда как стандартный срок регистрации ипотеки составляет от пяти до семи рабочих дней», – отметила Светлана Балескова.

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