Медицинская помощь с применением новых технологий получает в Мордовии широкое распространение

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В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в деятельности Республиканской клинической больницы №5 произошло немало перемен в плане улучшения условий оказания медицинской помощи, оснащения новым оборудованием, пополнения современными автомобилями.
- Но самое главное то, что в центре всех инфраструктурных перемен находится человек, - говорит главный врач больницы Анатолий Пинямаскин. – Для этого и реализуется программа.
В числе новшеств важное место занимает дистанционная передача информации, заметно убыстряющая процесс оказания медпомощи. Особенно это касается ФАПов, структурно входящих в клиническую больницу №5. Очень востребовано дистанционное консультирование.
В настоящее время медицинская помощь с применением телемедицинских технологий получает в Мордовии широкое распространение, является одним из основных направлений работы.
3 сентября в больнице с рабочим визитом побывал Линар Жамалов — руководитель группы по развитию телемедицинских технологий отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения России. Представитель Минздрава России по достоинству оценил сделанное в ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
А 10 сентября 2021г. поликлинику №3 Республиканской клинической больницы №5 посетила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. На встрече с медицинским сообществом обсуждались вопросы модернизации первичного звена здравоохранения, улучшения в котором, как отметила Татьяна Голикова, дают важный социальный эффект.
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